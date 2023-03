Dramatique incendie à Yverdon – La cinquième victime a été trouvée La police confirme la découverte du dernier corps recherché. Les victimes sont très vraisemblablement membres de la même famille. Fabien Lapierre

L’instabilité de la maison détruite par les flammes a compliqué les recherches. Fabien Lapierre

Le bilan humain est désormais définitif. Il met fin à l’incertitude. Jeudi soir, les recherches menées dans la maison d’Yverdon où a péri toute une famille ont permis de trouver la cinquième et dernière victime dans les décombres, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise. Le corps de l’une des trois filles n’avait pas pu être localisé en même temps que les autres par les secours, dans un édifice qui menaçait de s’effondrer.

Cela confirme une information publiée quelques minutes plus tôt par «20 minutes», qui s’est entretenu avec le grand-père maternel des victimes. «C’est une voiture banalisée qui a été utilisée pour semer les nombreux badauds qui n’arrêtent pas de prendre des photos des lieux de l’incendie, mais le cinquième et dernier corps de la famille décimée a bien été retrouvé», a indiqué une habitante du quartier à ce journal.

«Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les 5 victimes sont les membres d’une même famille composée de trois fillettes de 5, 9 et 13 ans, de leur maman de 40 ans et du papa âgé de 45 ans. Des analyses sont en cours pour le confirmer», indique encore la police, tandis que les causes du sinistre restent toujours indéterminées à l’heure actuelle. Les forces de l’ordre recherchent encore d’éventuels témoins pour contribuer à l’enquête.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

