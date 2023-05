Santé publique à Genève – La cigarette bannie de certains lieux extérieurs dès juin Votée en janvier 2022, l’interdiction de fumer aux abords des écoles, des aires de jeu, dans les piscines extérieures ou aux arrêts de bus a enfin trouvé ses modalités concrètes. Rachad Armanios

L’interdiction de fumer dans et autour des aires de jeu vise à protéger la population, et en particulier les jeunes, des effets néfastes de la fumée passive. LUCIEN FORTUNATI

L’État aura mis plus d’un an pour définir les modalités concrètes de l’extension de l’interdiction de fumer dans certains espaces extérieurs. On parle des préaux et abords des écoles et des garderies, mais aussi des aires de jeu, des pataugeoires, des terrains de sport, des patinoires, des piscines et des arrêts de bus.