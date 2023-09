DR

Question: «Je vais bientôt commencer un nouveau travail à Genève. Je ne comprends pas si la convention collective de travail prime sur le salaire minimum. Qu’en est-il?»

Réponse: Le Tribunal fédéral a jugé que le salaire minimum légal cantonal prime sur les conventions collectives de travail (sauf si ces dernières prévoient un salaire minimum plus élevé, arrêt 2C_774/2014, consid. 6.2). Cet arrêt est toujours valable aujourd’hui.



Le parlement fédéral a effectivement accepté la motion d’Erich Ettlin 20.4738 pour renverser l’arrêt du Tribunal fédéral. Toutefois, une motion n’a pas de caractère contraignant; cela veut seulement dire que le parlement a demandé au Conseil fédéral de lui préparer un projet de loi dans ce sens. Cela implique d’effectuer une procédure de consultation auprès des cantons et des autres organisations intéressées avant de transmettre un projet de loi au parlement. Tant que ce projet de loi n’a pas été accepté par les Chambres fédérales et, le cas échéant, par le peuple suite à un référendum, la loi cantonale continue de s’appliquer.

Le salaire minimum légal doit donc être respecté, sauf si la CCT est plus généreuse sur ce point. En définitive, c’est le salaire le plus élevé qui est applicable. À Genève en 2023, le salaire minimum applicable est de 24 CHF de l’heure.

Contenu conçu et proposé par le Groupement transfrontalier européen (GTE). La rédaction n'a pas participé à la réalisation de cet article.

