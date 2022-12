Non loin de l’église, on peut se recueillir devant la grotte de la Vierge Marie, au son de haut-parleurs qui crachotent des tubes liturgiques. DR

Pour commencer, une confession: je n’en ai pas - athée, non baptisé et plutôt sire concis (1m74). Ceci posé afin d’éviter tout malentendu, prenons la direction du complexe religieux qui, dans la banlieue sud de Doha, permet aux 200’000 à 300’000 chrétiens établis au Qatar d’exercer leur foi à visage découvert. Contrairement à l’Arabie saoudite par exemple, qui interdit sur son sol toute pratique religieuse qui ne serait pas dévolue à l’Islam, l’émirat fait preuve d’une certaine tolérance à ce sujet.

L’article 50 de la Constitution garantit la liberté de culte à chacun, «conformément à la loi et aux exigences de protection de l’ordre public et de la moralité». Des relations diplomatiques ont été tissées avec le Vatican dès 1993 et, le 15 mars 2008, Notre-Dame du Rosaire, premier lieu de culte chrétien en terre wahhabite, a ouvert ses portes à ceux qui désirent y pèleriner.

Coptes et anglicans

Ceinte d’un haut mur de protection et placée sous haute sécurité - on y entre comme dans un aéroport et une fois à l’intérieur, impossible de sortir du champ des caméras -, la zone comporte, outre Notre-Dame, une église grecque orthodoxe, sa petite sœur syrienne, un centre anglican et une coupole copte. Du matin au soir, on y donne des messes en anglais et en arabe, mais aussi en ourdou, tamoul, konkani, cingalais, tagalog ou malayalam - se renseigner concernant les horaires.

Notre-Dame du Rosaire n’a pas de clocher, ni crucifix extérieur. Mais elle accueille des milliers de pèlerins tous les jours – sauf le dimanche. DR

L’erreur de Béotien à ne pas commettre, à l’image de l’inculte soussigné, consiste à s’y rendre un dimanche puisque paradoxalement, rien ne s’y passe avant 17 heures. Au Qatar, pour les chrétiens aussi, le jour du Seigneur tombe le vendredi. Notre-Dame, qui peut accueillir jusqu’à 2000 fidèles sous sa voûte azur, était donc hermétique. Heureusement, on peut se rabattre sur la chapelle de l’adoration, se recueillir et allumer une bougie devant la grotte pittoresque qui abrite la Vierge Marie au son de haut-parleurs crachotant un florilège de tubes liturgiques.

De l’autre côté de l’immense parking, où un véhicule de police effectue sa ronde, l’église Saint-Charbel - du nom d’un moine ermite libanais - est en construction depuis 2018. La chrétienté a de beaux jours devant elle au Qatar. Pour le judaïsme, le bouddhisme ou l’hindouisme, c’est plus compliqué. Les adeptes ont le droit de pratiquer, mais dans des lieux privés et à condition de rester discrets.

