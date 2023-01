Street food – La chouette galette levantine Nadim et Louai tiennent le fast-food libanais Saj Eat, rue des Alpes. Ils ont ouvert une nouvelle adresse de Street Food. Jérôme Estebe

Derrière le comptoir, il y a deux gaillards, barbiches et sourires en coin. Et puis un grand tableau noir avec les spécialités de la maison, un grand grill et un grand four. Y dore le pain saj, très fine et simple galette orientale. Elle est farcie, roulée puis dévorée. Nous, on a opté pour le soujouk bi labne. Labné ou labneh, le yaourt du Levant, qui adoucit ici une farce de bœuf et agneau gentiment picotante, agrémentée de persil, menthe, cornichons, tomates et oignons rouge. Le sandwich débarque sans chichi, emmitouflé dans du papier kraft, dont on mâchonne un bout par mégarde. Ou par voracité. C’est une tuerie que ce casse-dalle-là, pour onze petits francs.

Les gourmands pâquisards connaissaient le Saj Eat, fast-food libanais de la rue des Alpes. Les deux gérants, Nadim et Louai, viennent donc d’ouvrir une arcade jumelle à Plainpalais baptisé La Levantine. Trois ou quatre tables, déco minimum et ambiance relax en diable. Outre les galettes saj déclinées à tous les modes carnés ou pas, la maison propose des plats du jour, des falafels, du houmous et autres diableries orientales propres à rendre l’hiver genevois aimable.

Levantine. Rue Patru, 2. Lundi-samedi, 9 h-23 h ; plateaux 27 et 30 fr ; sandwich 11 à 13 fr.

