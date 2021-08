Covid-19 – La Chine «triomphante» tremble face au variant Delta Toute la population sera testée à Wuhan. Le foyer initial de la pandémie était pourtant devenu «la ville la plus sûre du monde». Tension à Pékin. Zhifan Liu, Pékin

Après la mégapole de Nankin, la ville de Wuhan se lance à son tour dans une campagne massive de dépistage pour contrer l’arrivée du variant Delta. Tout un symbole, après une année sans infection. keystone-sda.ch

Berceau de l’épidémie de coronavirus, la ville de Wuhan avait été autodésignée par ses 11 millions d’habitants comme «la ville la plus sûre du monde» au lendemain de septante-six jours d’un confinement strict et généralisé au printemps de l’an dernier. Depuis, la mégapole du centre de la Chine n’avait plus connu de cas local de contamination, le dernier remontant à mai 2020. Mais ce tableau immaculé n’a pas résisté au variant Delta, qui a pénétré le mois dernier les frontières chinoises et chamboulé un pays où l’épidémie de coronavirus ne semblait être qu’un lointain souvenir.