Le XXe Congrès national du Parti communiste chinois s’est achevé le 22 octobre. Compte tenu de l’environnement international complexe et agité, le Congrès du Parti a élaboré une planification sur une base scientifique pour ses objectifs et ses tâches de développement des cinq prochaines années et au-delà, afin d’apporter de la stabilité dans un monde chaotique. La Chine après le XXe Congrès envoie un signal clair et fort au monde: nous continuerons fermement à œuvrer pour la réalisation de la grande renaissance de la nation chinoise sur la base d’un modèle de modernisation chinois, afin de continuer à faire avancer de manière proactive la construction d’une communauté de destin pour l’humanité, afin d’offrir de nouvelles opportunités au monde grâce au nouveau développement de la Chine et contribuer avec sagesse et puissance au développement pacifique du monde et au progrès de la civilisation humaine.

La Chine issue du XXe Congrès du Parti apportera une stabilité à long terme dans la politique et la société chinoises. Depuis le lancement de la politique de réforme et d’ouverture, le Congrès national du Parti communiste chinois se tient tous les cinq ans. Il est devenu l’expression vivante de l’institutionnalisation de la vie politique du parti et d’une constance dans la politique chinoise. Dans un contexte où les conflits armés régionaux ont repris, où la menace de l’épidémie de Covid ne s’est pas encore complètement dissipée et où la reprise économique mondiale est confrontée à des obstacles, la maturité et la stabilité d’un grand parti et d’un grand pays sont en soi un «remède» aux sentiments d’anxiété à travers le monde.

«Le Parti communiste chinois s’en tient toujours à une approche centrée sur l’homme qui s’engage sur la voie juste de l’histoire et vers le progrès humain.»

La constance de la politique chinoise assure en principe la cohérence des directives et des mesures politiques en Chine. C’est essentiel pour un grand pays en développement rapide qui abrite un cinquième de la population mondiale. Depuis la fondation de la République populaire de Chine, le Parti communiste chinois a guidé le peuple dans la création d’une impressionnante réussite de stabilité sociale à long terme, rarement vue dans le monde. Au cours des dix dernières années, la Chine a mis en place le système d’éducation, de sécurité sociale et de santé le plus vaste au monde. Sur les 9,6 millions de kilomètres carrés du pays, les enfants en bas âge reçoivent des soins, les écoliers reçoivent une éducation, les travailleurs peuvent gagner leur vie, les malades peuvent bénéficier d’un suivi, les personnes âgées sont prises en charge, la population est logée et les plus faibles reçoivent un soutien. La satisfaction des sentiments de soutien, de bonheur et de sécurité a crû dans la population chinoise, de même que leur garantie et leur pérennité.

Le Parti communiste chinois s’en tient toujours à une approche centrée sur l’homme qui s’engage sur la voie juste de l’histoire et vers le progrès humain. Et c’est sur cette base que la Chine peut offrir une stabilité au monde. L’économie de la Chine issue du XXe congrès du Parti, se développera de manière plus robuste et solide. Sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine a réussi, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, à réaliser une modernisation à grande échelle par des moyens pacifiques plutôt que par la guerre ou le pillage, ouvrant ainsi une toute nouvelle possibilité de développement pour l’humanité, tout en apportant sans cesse des énergies positives au monde.

Au cours des dix dernières années, la Chine a accompli avec succès la tâche historique de construire une société de moyenne aisance et a gagné la plus grande bataille de l’histoire de l’humanité contre la pauvreté. Selon les critères actuels, près de 100 millions de ruraux qui vivaient dans la pauvreté en sont sortis. Le taux de croissance moyen de la Chine est de 6,6% et la production économique totale est passée de 54 billions de RMB à 114 billions de RMB, ce qui représente 18,5% de l’économie mondiale et une augmentation de 7,2 points de pourcentage. Le PIB par habitant est passé de 40’000 yuans à plus de 80’000 RMB. En moyenne, la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale atteint 38,6%. Elle dépasse ainsi la somme des taux de contribution de tous les pays du G7 et se classe au premier rang mondial.

La tendance sous-jacente de développement positif à long terme de l’économie chinoise ne changera pas et la politique de réforme et d’ouverture, qui est la politique fondamentale de l’État, restera également inchangée. Le XXe Congrès du Parti favorisera un développement de haute qualité et portera l’ouverture vers l’extérieur à un nouveau niveau. La porte de la Chine ne sera pas fermée, mais au contraire s’ouvrira toujours davantage. La Chine continuera à maintenir les principes d’ouverture, d’inclusion, de bénéfices mutuels et de coopération gagnant-gagnant; elle continuera à élargir l’ouverture de haute qualité vers l’extérieur, afin d’apporter stabilité et énergie positive pour une croissance équilibrée, inclusive et durable de l’économie mondiale.

«Les communistes chinois ont à cœur le rôle de bâtisseurs de la paix mondiale, de contributeurs au développement global, de défenseurs de l’ordre international et de pourvoyeurs du bien public et veulent s’y engager.»

La politique étrangère de la Chine issue du XXe Congrès du Parti aura un effet stabilisateur et durable. Les communistes chinois ont à cœur le rôle de bâtisseurs de la paix mondiale, de contributeurs au développement global, de défenseurs de l’ordre international et de pourvoyeurs de biens publics et veulent s’y engager. Il est certain que la Chine suit la voie du développement pacifique, qu’elle ne prétendra jamais à l’hégémonie et ne s’engagera jamais dans une expansion.

Le XXe Congrès du parti l’a réaffirmé au plus haut niveau de sa planification. Face à des changements majeurs jamais connus depuis un siècle, la Chine a lancé une initiative pour le développement mondial et une initiative pour la sécurité mondiale, répondant ainsi efficacement aux préoccupations de l’époque en ce qui concerne la gouvernance mondiale. Cela signifie que la détermination de la Chine à garantir la paix mondiale, à promouvoir le codéveloppement, à créer des partenariats et à soutenir un véritable multilatéralisme est constante, durable et correspond aux attentes envers la Chine de la communauté internationale. L’histoire continuera à prouver que le Parti communiste chinois est un parti qui travaille au bonheur du peuple chinois et au progrès de l’humanité dans son entier.

Aujourd’hui, la Chine appartient au monde. Sans le monde, la Chine ne peut ni se développer ni progresser, et réciproquement, sans la Chine, la paix et la prospérité du monde ne pourraient être garanties. La Chine issue du XXe Congrès du Parti s’embarque pour un nouveau voyage. Elle restera imperturbablement du bon côté de l’histoire, du côté du progrès de l’humanité, du côté de la solidarité et de la coopération, du côté de l’esprit du temps et du côté des intérêts communs de la grande majorité des pays, afin d’apporter de nouvelles et plus grandes contributions à l’édification d’une communauté de destin pour l’humanité et à la construction d’un monde meilleur.

Wang Shihting Afficher plus Ambassadeur de Chine en Suisse.

