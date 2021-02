Asie – La Chine diffuse des images de son affrontement meurtrier avec l’Inde La Chine a diffusé une vidéo censée montrer l’affrontement meurtrier entre militaires chinois et indiens en juin 2020 à la frontière himalayenne entre les deux pays, qui avait fait des morts des deux côtés.

Les armes à feu étant prohibées dans la zone, ces combats s’étaient déroulés au corps-à-corps. New Delhi avait fait état à l’époque de 20 morts dans ses rangs mais Pékin n’avait pas fourni de bilan chiffré de son côté. C’est seulement vendredi, soit huit mois après l’affrontement, que le ministère chinois de la Défense a fait état de la mort de quatre militaires chinois.

Une vidéo diffusée ensuite par la télévision publique CCTV montre ce qu’elle présente comme des soldats indiens franchissant à pied une rivière au milieu des pics enneigés de la chaîne du Karakoram. Munis de longs bâtons et de boucliers sur lesquels est inscrit le mot «police», ils se dirigent vers les militaires chinois situés de l’autre côté. Ces derniers tentent alors de les bloquer avec leurs corps.

Le reportage de CCTV accuse les Indiens d’avoir franchi la frontière de facto afin de «provoquer» les militaires chinois. Les images montrent ensuite des groupes de soldats des deux camps se faisant face dans le noir, puis des Chinois soignant au sol un des leurs, dont la tête est recouverte de sang.

Incident en haute altitude

Un accord bilatéral interdisant l’usage des armes à feu, les affrontements entre les deux pays le long de leur frontière se déroulent souvent à coups de pierres, de poings ou d’autres objets.

Cet incident en haute altitude, à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, était le plus grave à opposer les deux géants asiatiques depuis la guerre éclair de 1962, qui avait vu la Chine l’emporter facilement sur l’Inde.

La Ligne de contrôle effectif («Lign of Actual Control», LAC), frontière de facto entre l’Inde et la Chine, n’est pas clairement démarquée et les deux pays se sont accusés mutuellement d’avoir empiété sur le territoire de l’autre.

Pékin et New Delhi avaient envoyé dans la région des dizaines de milliers de soldats supplémentaires ainsi que des armes lourdes à la suite de leur affrontement. Les deux pays ont toutefois conclu début février un accord de «désengagement» mutuel des troupes dans un des secteurs disputés de la frontière.

AFP