Droits de l’homme – «La Chine continue de prélever de force les organes des adeptes du Falun Gong» Les adeptes de cette pratique spirituelle ont manifesté ce jeudi, à Genève, pour dénoncer la répression qui frappe le mouvement depuis vingt-deux ans. Andrés Allemand Smaller

Genève le 15.07.2021



Bravant la pluie, des adeptes de la pratique méditative Falun Gong ont manifesté ce jeudi à Genève contre la répression de leur mouvement en Chine. Ils se sont postés devant le Palais Wilson, où siège le Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’homme. © Steeve Iuncker-Gomez

«Enfin, on nous écoute! Douze experts de l’ONU viennent d’appeler Pékin à s’expliquer sur les innombrables prélèvements d’organes effectués de force sur les prisonniers issus de minorités persécutées, à commencer par les pratiquants du Falun Gong. Et ce n’est pas tout: 45 pays, dont la Suisse, ont également signé, au Conseil des droits de l’homme, une déclaration exigeant une enquête internationale indépendante sur les graves violations commises en Chine contre les Ouïghours musulmans. En Suisse, par ailleurs, plus de 170 parlementaires ont apporté cette année leur soutien au Falun Gong au nom de la liberté de religion. Cela fait chaud au cœur!» s’enthousiasme May Bakhtiar, qui représente ce mouvement spirituel typiquement chinois.