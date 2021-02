J’avoue que cela m’a fait un choc. La Chine a vu naître en 2020 environ deux millions de bébés de moins qu’en 2019. C’est une baisse de 15% sur le plan national, qui a cependant atteint 25% et même 30% dans certaines régions. Évidemment, les inquiétudes liées à la pandémie ont pu freiner les élans des parents, mais en réalité cette tendance se confirme depuis des années: la natalité s’effondre et la population vieillit. Comme en Occident, en somme.

On est bien loin de la Chine de mon enfance, quand on fredonnait encore le tube de Jacques Dutronc – «Sept cents millions de Chinois et moi et moi et moi» – en redoutant confusément le prétendu «péril jaune» d’une surpopulation conquérante…

«Dans quatorze ans, il n’y aura déjà plus assez d’argent dans les caisses pour financer les pensions de retraite.»

Depuis, la population de la «République populaire» a doublé et les démographes prédisent qu’elle se stabilisera autour de 1,4 milliard de personnes. La politique de l’enfant unique imposée à partir de 1979 a finalement réussi à stopper la croissance débridée d’une population que le Parti communiste n’aurait pas réussi à nourrir.

Mais il y a un «mais». Si Pékin a abandonné dès 2016 cette mesure restrictive, c’est que la diminution de la main-d’œuvre et le vieillissement général vont devenir un problème colossal. Dans quatorze ans, il n’y aura déjà plus assez d’argent dans les caisses pour financer les pensions de retraite, a prévenu l’Académie chinoise des sciences sociales. Et d’ici à 2050, un tiers des Chinois auront plus de 60 ans!

Cela sonne familier? Vous n’imaginez pas à quel point! Les autorités ont beau encourager les jeunes adultes à procréer, la courbe de natalité ne se redresse pas. En plus de trois décennies, la politique de l’enfant unique a créé une norme sociale à laquelle les gens sont habitués.

En plus, l’exode rural massif a fait grimper le coût de la vie dans les centres urbains: logement, santé, éducation… tout est hors de prix. Les services de soutien aux familles ne sont pas au rendez-vous. Par ailleurs, les Chinois qui accèdent à la classe moyenne veulent profiter un peu de ce nouveau niveau de vie. Enfin, les femmes ne sont plus forcément d’accord de sacrifier leur carrière et se mettre au service des enfants, comme le requiert cette société encore très traditionaliste.

Ambitions contrariées

Bref, la Chine pourrait avoir plus de mal que prévu à s’imposer comme la puissance économique dominante dans le monde. Et ce n’est pas la seule en Asie à voir ses ambitions contrariées par l’effondrement des naissances. Le Japon voit sa population diminuer depuis 2007. Parmi les «quatre tigres asiatiques», la Corée du Sud et Taïwan ont entamé leur déclin démographique l’an dernier et seront bientôt rejoints par Hong Kong et Singapour. Même au sein de l’ASEAN, d’autres pourraient suivre, comme la Thaïlande dès 2028…

Voilà qui me laisse songeur. Je m’étais laissé dire que l’Asie orientale serait le «moteur» de l’économie mondiale. Je n’imaginais pas que la panne menaçait… dès le berceau.