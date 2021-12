Sauvetage d’un chat errant – La chatte dubaïote Sprüngli sera bientôt en Suisse Tomi Tomek et les employés du pavillon suisse de l’expo universelle de Dubaï ont uni leurs forces pour sauver une famille de félins. Lauriane Sanchis

Sprüngli et ses quatre chatons à Dubaï DR

Les contes de Noël commencent parfois en avance. La preuve avec la belle histoire de Sprüngli, jeune chatte errante dubaïote baptisée du nom d’une marque fameuse de chocolat suisse. Opportuniste, la minette s’est aventurée au cœur du pavillon suisse de l’exposition universelle de Dubaï, espérant y trouver de quoi manger. Elle y a finalement trouvé une famille.

«Sur le site, on voyait pas mal de chats errants et on s’est dit que si l’occasion se présentait, on en aiderait un.» Nicolas Bideau, ambassadeur et directeur de Présence Suisse

Sensibilisés par la passionaria des chats Tomi Tomek à la situation des animaux errants aux Émirats arabes unis, les employés du pavillon suisse n’ont pas pu résister à la détresse du félin. «Sur le site, on voyait pas mal de chats errants et on s’est dit que si l’occasion se présentait, on en aiderait un», explique Nicolas Bideau, ambassadeur et directeur de Présence Suisse. «Et voilà qu’une minette arrive au pavillon suisse». Une seule minette? Pas vraiment. Cachottière, Sprüngli était en fait à la tête d’une progéniture nombreuse.