Histoire du Royaume-Uni en question – La chasse aux statues de marchands d’esclaves britanniques est lancée Depuis la mise à l’eau à Bristol d’une statue d’un négrier du XVIIIe siècle, les figures esclavagistes de l’Empire sont prises pour cibles. Tristan de Bourbon Londres

Dans le port de Bristol, des manifestants jettent à l’eau la statue d’un marchand d’esclaves, Edward Colston, durant une marche du mouvement Black Lives Matter, dimanche 7 juin. keystone-sda.ch

La statue de l’amiral Horatio Nelson est-elle en danger? Depuis 1843, ce monument en l’honneur du plus grand héros de la marine britannique domine du haut de ses 51 mètres Trafalgar Square, la plus célèbre place de Londres. Elle vient d’être intégrée par un groupe d’activistes à leur liste, fraîchement publiée en ligne, dont l’intitulé, «Renverser les racistes» (https://www.toppletheracists.org) ne laisse guère de doute sur leur objectif: «Démonter les statues et monuments au Royaume-Uni qui célèbrent l’esclavage et le racisme […] afin que la Grande-Bretagne puisse enfin faire face à la vérité sur son passé et sur la manière dont ce passé modèle le futur.» Ses auteurs rappellent ainsi que l’amiral Nelson, ardent adversaire du Français Napoléon Bonaparte, fut aussi férocement opposé à l’abolition de l’esclavage.