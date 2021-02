Aide aux travailleurs précaires – «La chasse aux sans-papiers par les douanes est inacceptable» Des contrôles ont eu lieu en marge de la distribution alimentaire de samedi à Thônex. Les associations dénoncent le zèle de l’Administration fédérale. Luca Di Stefano

De gauche à droite: Silvana Mastromatteo, fondatrice de la Caravane sans frontières, Alain Bolle, président du CSP, et Alessandro De Filippo, du Collectif de soutien aux sans-papiers, lors de la conférence de presse, dimanche matin. Magali Girardin

La conférence de presse a été organisée et convoquée en urgence, dimanche matin. La veille, c’est sur les réseaux sociaux que l’indignation s’exprimait. Alors que les Colis du cœur procédaient à leur distribution de nourriture sur le site de Caran d’Ache, à Thônex, des contrôles d’identité avaient lieu dans le secteur, à deux pas de la frontière.

Dans la confusion, Silvana Mastromatteo, fondatrice de la Caravane sans frontières, dénonçait ces contrôles de la police et lançait un appel aux personnes sans titre de séjour à ne pas se rendre sur le site de Caran d’Ache, au risque de subir des contrôles. Quelques heures plus tard après avoir recueilli des témoignages de sans-papiers, les associations allaient y voir plus clair: ces contrôles sont bien réels, mais ne sont pas effectués par la police cantonale (à laquelle Silvana Mastromatteo a adressé ses excuses), mais par les gardes-frontières.