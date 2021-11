Au château de Versailles – La Chapelle royale retrouve ses dorures grâce à un Suisse Trois cents ans après son achèvement (1711), la Chapelle royale du château de Versailles a pu être restaurée grâce à un don anonyme venu de Suisse. Alain Rebetez - Paris

La toiture de la Chapelle royale après sa rénovation, plus haut bâtiment de tout le château et dernier chef-d’œuvre souhaité par Louis XIV. AFP

On ne connaîtra pas les détails de son identité. C’est un Suisse fortuné, qui nourrissait une passion pour le château de Versailles née de liens noués avec l’ancien et mythique conservateur en chef du château, Gérald Van der Kemp, figure du Paris culturel de l’après-guerre et grand chasseur de mécènes.

Il y a une dizaine d’années, notre mystérieux Romand fait à sa mort un legs d’une vingtaine de millions de francs à la fondation Philanthropia, gérée par la banque Lombard Odier. Le but: restaurer Versailles là où c’est le plus urgent. Dix ans plus tard, le visiteur qui se présente à la grille du château ne peut manquer d’être saisi par l’éclat de la Chapelle royale, qui a retrouvé sa fraîcheur et ses dorures perdues depuis deux siècles. Elle le doit à notre mystérieux donateur helvétique.