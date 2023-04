La droite genevoise possède une chance historique de dominer le Conseil d’État et le Grand Conseil pendant cinq ans. Pierre Maudet a réussi son pari en faisant entrer sa liste au parlement. Telles sont les deux leçons principales d’un dimanche d’élections haletant.

Le parlement sera nettement marqué à droite, en raison notamment de la disparition de la gauche radicale, justement sanctionnée pour ses querelles internes. Malgré la stabilité des socialistes et des Verts, le camp dit progressiste n’occupera que 32 sièges sur 100. Une misère.

«Reste à savoir avec qui les députés de la liste de Pierre Maudet s’allieront.»

Reste à savoir avec qui les députés de Libertés et justice sociale, la liste de Pierre Maudet, s’allieront au gré des sujets. Même sans eux, la domination de la droite pourra souvent s’appuyer sur un MCG et une UDC renforcés (27 sièges en tout).

Au Conseil d’État, rien n’est fait. Une droite unie pourrait l’emporter au second tour le 30 avril. Mais le PLR, Pierre Maudet, le MCG, l’UDC et Le Centre voudront-ils s’allier? Et si oui, sur quel programme, à part la quête de la victoire comptable?

Pierre Maudet a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent politique. Il n’a probablement pas intérêt à trop se rapprocher de la droite: on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens… Même sans lui, une alliance entre PLR, UDC et MCG resterait puissante. Quelle que soit la décision du Centre, distancé dimanche.

Espoir pour la liste rose-Verte

La liste rose-Verte, unie face à une droite hétéroclite, garde l’espoir de sauver sa majorité au gouvernement. Au parlement, c’est une autre affaire. La gauche devra compter sur des alliances ponctuelles et sur des référendums pour exister face au rouleau compresseur de la droite.

Le peuple a tranché. À la majorité sortie des urnes de se montrer à la hauteur, en se mettant très vite au service de la population genevoise.

Frédéric Julliard est rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Il a rejoint la Tribune en 2007. Il est ensuite devenu chef de la rubrique locale, puis rédacteur en chef adjoint et responsable du numérique, avant d'être nommé rédacteur en chef en 2018. Plus d'infos @fjulliard

