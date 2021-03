Snowboard – La championne française Julie Pomagalski trouve la mort en Uri Championne du monde 1999, la Grenobloise a été emportée par une avalanche mardi, dans le canton du centre de la Suisse. Elle avait 40 ans. Sport-Center

Julie Pomagalski jubile après sa sixième place aux JO de Turin 2006. AFP

Julie Pomagalski (40 ans) est décédée mardi en fin de matinée dans le canton d'Uri , annonce Ski Chrono. Elle a été emportée dans une avalanche qui a également coûté la vie à un autre Français, Bruno Cutelli , guide et sauveteur à la CRS des Alpes à Albertville.

Alors qu'elle progressait dans la zone de Steintäler, dans l'Unteralptal, descendant le Gemsstock, l'ancienne championne a été victime d'une plaque de neige et a été emportée avec deux autres freeriders, dans une avalanche. Les secours, arrivés par hélicoptère, n'ont pu que constater les deux décès.

Julie Pomagalski (née à La Tronche, dans la région grenobloise, le 10 octobre 1980) avait disputé les Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin, se classant 23e du cross et 6e du géant parallèle, comme en 2002 à Salt Lake City. Elle avait été championne du monde en boardercross en 1999 à Berchtesgaden. En plus de son titre mondial, Julie Pomagalski, avait décroché 9 victoires en Coupe du monde de snowboard et avait remporté le classement de la Coupe du monde en 2004.

Après sa carrière d’athlète, elle avait travaillé dans la communication et à l’office de tourisme de Méribel, station où elle exploitait un magasin de sports et où elle avait également créé une école de ski.