L’éditorial - La chambre double bientôt détrônée?

Le Woodward est aujourd’hui officiellement le 14e cinq-étoiles de Genève. À croire que les hôteliers de luxe et les psychiatres de notre canton sont en compétition pour le record de la plus forte concentration mondiale au mètre carré. Ce nouveau palace trouvera-t-il sa place alors que l’hôtellerie locale boit la tasse? Et que son secteur haut de gamme, à l’instar du Richemond, paraît s’enfoncer dans la vase? Assurément oui.

Lire aussi: Un palace amène l’héritage de Robuchon à Genève

En offrant uniquement des suites, le nouvel établissement vise une niche audacieuse. Il vient chasser sur le terrain de jeu de l’Hôtel d’Angleterre, du Ritz-Carlton Hôtel de la Paix et du Beau-Rivage. Si la chambre double reste incontournable sur le marché, elle perd manifestement du terrain au profit de produits plus adaptés à la demande, que ce soit les appartements Airbnb pour les masses, ou les suites pour les élites.

Les deux restaurants sous le label Robuchon contribueront grandement au succès du lancement auprès des Genevois. Avoir testé ces tables gastronomiques inédites deviendra sans nul doute du dernier snobisme en ville: «Comment, tu n’as pas encore été à l’Atelier?» entendrez-vous bientôt. Car la nuitée au Woodward a beau être inaccessible au commun des mortels (comptez un billet violet), l’assiette y est tout à fait à la portée de la classe moyenne, avec des formules déjeuner pour une cinquantaine de francs. Le nouveau palace a ainsi de quoi surfer un moment sur la vague de la curiosité.

