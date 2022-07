Initiative en faveur d’une contribution de solidarité – La Chambre de commerce s’en prend à Fabienne Fischer Vincent Subilia, le directeur de la CCIG, critique durement la ministre de l’Économie à propos de l’impôt sur la fortune. Eric Budry

Vincent Subilia, le directeur de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), se dit consterné par le soutien indirect du Conseil d’État à l’initiative de la gauche et des syndicats «Pour une contribution de solidarité temporaire des grandes fortunes». LUCIEN FORTUNATI

Le choix de la majorité de gauche du Conseil d’État de demander au Grand Conseil d’élaborer un contre-projet à l’initiative de la gauche et des syndicats qui entendent taxer davantage les grandes fortunes reste décidément sur l’estomac de la droite et des milieux économiques. Après la fronde de Nathalie Fontanet, Serge Dal Busco et Mauro Poggia, c’est au tour de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) de donner la voix. En ciblant Fabienne Fischer.