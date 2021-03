Élection – La Chambre de commerce reçoit une volée de bois vert de Berne Le soutien de la Chambre de commerce à Pierre Maudet fait exploser les élus PLR, PDC et Vert’libéraux genevois. Marc Bretton

La recommandation de vote pour Pierre Maudet de la part de la CCIG fait des émules jusqu’à Berne. KEYSTONE

Le ciel est en train de tomber sur la tête de la Chambre de commerce. Après des élus cantonaux de droite, c’est au tour d’élus fédéraux de tomber à bras raccourcis sur la vénérable institution. En cause, sa recommandation de vote en faveur de Pierre Maudet pour le second tour de l’élection partielle au Conseil d’État. Remontés, ils annoncent même qu’ils cesseront tout contact avec l’association.

Dans un courrier adressé au comité de direction de la CCIG, que la «Tribune de Genève» s’est procuré, les conseillers nationaux PLR Simone de Montmollin et Christian Lüscher, ainsi que leurs homologues PDC Vincent Maitre et Michel Matter (Vert’libéraux) fustigent à leur tour «la position […] incompatible avec l’image de responsabilité que nous nous efforçons de représenter à Berne, en tant qu’élus genevois». Et de poursuivre: «Cette décision suscite l’incompréhension et la défiance des acteurs qui, en dehors du canton, sont nos partenaires pour mener à bien notre mission à Berne. Cette incompréhension est d’autant plus grande que le directeur général de la CCIG déclarait, il y a juste un mois, que si le candidat que soutient aujourd’hui la CCIG était réélu, les entrepreneurs «craignent que cela ne soit préjudiciable à la collégialité, et donc à l’efficacité de l’action du Conseil d’État».