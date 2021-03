Élection au Conseil d’État – La Chambre de commerce et d’industrie soutient Pierre Maudet La CCIG recommande «un vote utile pour porter efficacement la voix de l’économie» au sein du gouvernement. Laurence Bezaguet Grobet

Pierre Maudet Magali Girardin

Son directeur général Vincent Subilia nous déclarait mercredi: «Nos instances de gouvernance – conseil économique et comité – vont se prononcer démocratiquement pour émettre une éventuelle recommandation de vote.» C’est à présent chose faite! La «Tribune de Genève» vient, en effet, d’apprendre que la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) – forte de 2400 entreprises – a finalement décidé de soutenir Pierre Maudet pour le second tour de l’élection complémentaire au Conseil d’État.

La CCIG recommande «un vote utile pour porter efficacement la voix de l’économie» au sein du gouvernement. Après consultation de son conseil économique (25 chefs d’entreprise), le comité de la CCIG réitère sa volonté de conserver une majorité de droite au Conseil d’État, «seule à même de préserver les intérêts des entreprises dans une situation conjoncturelle préoccupante». À ce titre, il relève que Pierre Maudet est le candidat de droite qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors du premier tour, et considère qu’il est donc mieux en capacité de défendre les intérêts des entreprises membres de la CCIG.