Tourisme méditerranéen – La chaleur et les feux ne dissuadent pas les vacanciers La Méditerranée reste la destination phare de l’été et il est difficile d’annuler son voyage à la dernière minute. Mais l’Europe du Nord attire de plus en plus. Fabien Lapierre

Les pompiers luttent contre l’avancée des flammes sur l’île de Rhodes. SATELLITE IMAGE 2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Il y a ceux pour qui le danger est immédiat. Les Suisses sur le point de s’envoler pour Rhodes – l’île grecque est en proie à un monstrueux incendie depuis la semaine dernière, ayant nécessité l’évacuation de 30’000 touristes – peuvent annuler leurs vacances les yeux fermés. «Kuoni a mis en place des conditions d’annulation particulières jusqu’au 30 juillet, rassure François Sancho, le responsable régional. Nous avons eu énormément d’appels lundi à ce sujet.» Idem pour les clients d’Hotelplan, qui peuvent se dédire sans frais jusqu’au 28 juillet.

Et puis il y a les autres. Les flammes dévorant la végétation en Grèce – Corfou et Eubée sont également touchées – succédant au dôme de chaleur saharien, qui avait transformé le pourtour méditerranéen en étuve, n’ont pas pour autant poussé les gens à modifier en masse leur destination estivale. Les principales agences de voyages sont unanimes.

«Les conditions météo en Méditerranée n’ont pas d’impact sur les réservations et annulations. Nos clients veulent voyager et profiter de leurs vacances d’été», renseigne Sonja Ptassek, responsable de la communication chez le voyagiste Tui. «Les clients attendent leurs vacances depuis une année et beaucoup tiennent à partir à la mer, à profiter de la plage. C’est une période très importante, surtout pour les familles. Les gens demandent plutôt à déplacer leurs vacances», abonde François Sancho depuis Lausanne.

Pas le choix

«La Méditerranée reste la destination numéro un de l’été, même si les températures sont plus élevées que d’habitude. La plupart de nos clients partent en vacances à Chypre, en Grèce, en Turquie ou à Majorque», confirme Bianca Gähweiler, responsable communication chez Hotelplan. Elle précise que «les personnes qui souhaiteraient annuler leur voyage en raison de la chaleur sont soumises aux conditions d’annulation habituelles d’Hotelplan Suisse». En clair, il faut que les organismes fédéraux comme le DFAE ou l’OFSP déconseillent de se rendre dans un pays ou une région donnée.

«Certains clients en partance pour la Grèce souhaitent se voir rembourser leur vol sec avec hôtel. Mais si la compagnie aérienne n’annule pas la liaison, le client risque de tout perdre.» Francisco Aguiar, agent à Panorama Voyages

La plupart des vacanciers n’ont finalement pas le choix de rétropédaler. «Certains clients en partance pour la Grèce souhaitent se voir rembourser leur vol sec avec hôtel. Mais si la compagnie aérienne n’annule pas la liaison, le client risque de tout perdre, prévient Francisco Aguiar, de l’agence lausannoise Panorama Voyages. Comme il y a beaucoup d’argent en jeu, ils prennent le risque d’y aller, mais ne partent pas tranquilles.» Ce dernier remarque cependant que les incendies ont un impact sur les nouveaux clients last minute, qui optent davantage pour le sud de la France, Malte ou Antalya, au sud de la Turquie.

Des touristes attendent un vol à l’aéroport de Rhodes en raison des feux de forêt. Il s’agit de la plus grande opération d’évacuation qu’ait connue la Grèce. AFP

«Je peux vous garantir que les événements de cet été vont avoir un impact fort sur les réservations l’an prochain.» Jérôme Tissot, directeur d’activité Suisse chez Voyageurs du Monde

«Je peux vous garantir que les événements de cet été vont avoir un impact fort sur les réservations l’an prochain», affirme Jérôme Tissot, directeur d’activité Suisse à l’agence Voyageurs du Monde de Lausanne. Mais dans l’immédiat, de son point de vue, «il n’est pas possible d’annuler à cette période, car il est très compliqué de trouver des destinations de substitution au cœur de l’été. Tout est pris d’assaut.»

Le Groenland intéresse

Les contrées au climat plus frais du nord de l’Europe se montrent davantage prisées depuis moins d’une dizaine d’années. «La Norvège est un gros carton, cette année encore plus. La demande pour les îles Britanniques a aussi été énorme à notre niveau. Quant à l’Islande, nous n’avions plus rien à proposer dès avril. Et maintenant, c’est le Groenland qui commence à intéresser», constate Jérôme Tissot. Il décrit des clients «à la recherche du grand air, de tranquillité, d’espace et de liberté d’action. Ils veulent éviter la surfréquentation, qui devient très problématique en Méditerranée.»

Cette tendance est confirmée par les grands voyagistes. «La Scandinavie est certainement appréciée pour ses températures plutôt modérées l’été, auxquelles il faut ajouter une nature impressionnante», avance Sonja Ptassek, même si la destination est assez restreinte en nombre de clients pour Tui. Hotelplan les décrit comme des «destinations populaires». «Les Suisses sont très friands de visites et de culture, et ces pays offrent pas mal de possibilités», estime pour sa part François Sancho, chez Kuoni.



Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.