Vous avez entendu? C’est troublant. Inquiétant même. Mais où êtes-vous donc passées? Une à droite, deux à gauche. Les réponses sont timides. Et voilà que l’insecte le plus assourdissant de la planète vient à me manquer. Certains touristes excédés ont-ils réussi à les dégager? Non, nous dit-on, le réchauffement climatique s’en est chargé. Cette année, les cigales n’ont même pas eu le temps d’aller crier famine chez leurs voisines.

Et dire que j’ai parfois dirigé intentionnellement le jet de mon tuyau d’arrosage sur le tronc des pins pour les faire taire – en juillet, je le jure, restriction d’eau oblige, je n’ai pas osé. Ça ne dure qu’un instant, mais ça repose un peu notre appareil auditif. Il faut reconnaître qu’elles peuvent irriter. Comment? Tu peux répéter? Articule! Impossible d’avoir une conversation digne de ce nom quand elles se mettent à striduler.

«Un chœur de cigales provençales, c’est tout de même 90 décibels, à peine moins qu’un marteau-piqueur, mais autant que les rotatives qui impriment nos journaux.»

Un chœur de cigales provençales, c’est tout de même 90 décibels, à peine moins qu’un marteau-piqueur, mais autant que les rotatives qui impriment nos journaux. Tu parles de vacances! J’avoue que, pour ce qui me concerne, la baisse du niveau sonore constaté en ce mois d’août a été agréablement perçue. Enfin, au début.

Lorsque le silence s’est installé, le soulagement a cédé la place à l’angoisse. Pourquoi ont-elles si soudainement décidé d’arrêter de nous casser les pieds? Que se passe-t-il? Revenez! Trop tard, les températures extrêmes ont tout chamboulé. Le mâle est un être sensible, il pose ses conditions atmosphériques pour cymbaliser. Pas moins de 22, mais pas plus de 36 à l’ombre, degré à partir duquel il interrompt brutalement sa parade nuptiale et sombre dans une profonde léthargie. Pour lui comme pour nous, la forte chaleur rime avec torpeur.

Et ce n’est pas tout. Parole d’agroclimatologue, le dérèglement a bouleversé leur cycle de reproduction. Les cigales ayant fricoté bien avant l’été, les œufs – pour ceux qui n’ont pas séché – ont éclos prématurément, mettant ainsi fin à leur raison d’exister. Fini, terminé, jusqu’à la saison prochaine.

Cap au Nord?

Plus une goutte d’eau, un air si chaud qu’il leur brûle les ailes, et si elles ne revenaient pas? Et si, à en croire les spécialistes, elles faisaient leur balluchon pour migrer définitivement plus au nord? Ce serait à notre tour de se retrouver fort dépourvus. Dans le sud de la France, leur chant familier rythme nos pauses estivales depuis des millénaires. Leurs vocalises font même partie du patrimoine naturel de la région. Un été en Provence sans cigale? Ce serait comme un jour sans pain. Triste à mourir.

Qu’avons-nous fait durant toutes ces années pour éviter l’irréparable? Jour et nuit, à tout venant, nous avons pompé, nous avons pillé, nous avons pollué. Nous avons bien profité, ne vous déplaise. Nous profitions? J’en suis fort aise. Eh bien! Dansons maintenant!

