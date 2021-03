Opération «Coronavirus Suisse» – La Chaîne du Bonheur a distribué 40 millions de francs À ce jour, environ 1,7 million de personnes ont bénéficié de cette somme utilisée pour l’aide d’urgence et l’aide sociale dans le cadre l’opération «Coronavirus Suisse».

La Chaîne du Bonheur a organisé des campagnes de dons pour des aides aux niveaux national et international en 2020, récoltant plus de 50 millions de francs au total. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La Chaîne du Bonheur a distribué la presque totalité des 43,5 millions de francs récoltés lors de l’opération «Coronavirus Suisse» au printemps 2020. Jamais l’organisation n’avait distribué autant d’argent pour de l’aide sociale en Suisse.

À ce jour, 40 millions de francs environ ont été utilisés pour l’aide d’urgence et l’aide sociale en Suisse. Environ 1,7 million de personnes en ont bénéficié, a indiqué vendredi la Chaîne du Bonheur dans un communiqué. Les fonds ont été distribués via les partenaires Caritas Suisse, la Croix-Rouge suisse, ainsi que 124 autres organisations nationales, régionales et locales.

Les projets financés ont permis d’apporter des soutiens financiers, de l’aide sociale, des conseils ou de l’aide alimentaire à des personnes précarisées. L’organisation précise que le compte «Coronavirus Suisse» est encore ouvert, les besoins étant toujours présents.

Face à la pandémie, la Chaîne du Bonheur a également récolté 9 millions de francs le 22 octobre dernier dans le cadre d’une journée de solidarité «Coronavirus international». A ce jour, environ quatre millions de francs ont été versés pour des projets à l’étranger.

ATS