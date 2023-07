Tour de France – La CGT, partenaire paratonnerre de la Grande Boucle Le puissant syndicat ouvrier est présent sur le Tour depuis 1947. Pour échanger avec le peuple de France, y distiller ses idées et servir de tampon en cas de frictions. Simon Meier - Saint-Gervais

En 2003 déjà, comme ici lors de la 10 e étape entre Gap et Marseille, la CGT marquait sa présence sur le Tour de France et au sein du public. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Une banque s’affiche sur le maillot jaune, la loterie nationale expose ses charmes à tous les tournants, saucisson industriel et téléphonie mobile font bon ménage. Et soudain, parmi la quarantaine de «marques» dans la caravane du Tour de France déboulent les véhicules rouges de la Confédération générale du travail. La CGT, l’un des principaux syndicats ouvriers d’un Hexagone en crise. Une incongruité dans ce cirque ambulant du marketing sportif? Non, une tradition historique qui a tourné au mariage de raison.