Lac Léman – La CGN suspend ses bateaux Lausanne-Evian De forts vents ont contraint la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman à suspendre lundi matin ses lignes Lausanne-Evian et Lausanne-Thonon.

La navigation sur les lignes Lausanne-Evian et Lausanne-Thonon est suspendue toute la journée de lundi (archives). AFP

Dimanche soir, trois courses en direction d’Evian avaient déjà dû être annulées. En soirée, un bus avait assuré le retour des passagers en France voisine.

La ligne Nyon-Yvoire n’est pas concernée et navigue normalement. «Le vent de sud-ouest y est moins fort. Et le débarcadère y est moins exposé en raison de sa configuration», a expliqué à Keystone-ATS Dimitri Adert, spécialiste horaire de la CGN, de piquet lundi.

Possible reprise mardi

La navigation sur les lignes Lausanne-Evian et Lausanne-Thonon est suspendue toute la journée. Les clients ont été informés par un système d’alerte SMS. Puis ils ont été renvoyés sur le site internet de la compagnie pour de plus amples d’informations. En tout, plus d’une vingtaine d’allers-retours sont supprimés lundi.

Un prochain point de situation sera fait en milieu d’après-midi. «Nous espérons reprendre la navigation mardi, mais cela dépendra des prévisions météo», a expliqué M. Adert.

ATS/NXP