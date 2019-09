La céramique tout feu tout flamme

C’est le rendez-vous incontournable des amoureux des arts du feu! Tous vont converger en cette fin de semaine vers la Cité sarde, où débute le fameux Parcours céramique carougeois (PCC), qui fête cette année ses 30 ans.

Pour cet anniversaire, la Fondation Brukner, qui organise la biennale depuis dix ans maintenant, a mis les petits plats dans les grands. Au cours de ces dix jours de réjouissances, le public aura l’embarras du choix: il est invité à découvrir des expositions ou assister à des performances d’artistes, suivre des conférences, des visites commentées, participer à des ateliers pour enfants et visionner des films. Il pourra également mettre la main à la pâte lors d’un grand événement festif et enflammé qui ravira les sens.

Concours international

Le coup d’envoi de la manifestation sera donné samedi à 10 h sur la place de Sardaigne par l’annonce des lauréats du concours international de céramique de la Ville de Carouge, qui avait pour thème «Hortus – Le jardin envahit la table». Venus de 36 pays, 359 céramistes ont concouru et seuls 44 d’entre eux ont été retenus. Leurs œuvres seront visibles non plus au Musée de Carouge, en rénovation, mais dans une maison en bois située au boulevard des Promenades. Cette exposition se prolongera jusqu’au 15 décembre.

Le Parcours céramique ouvrira ses portes à 11 h 30, avec les vernissages simultanés de tous les lieux d’exposition. Une quinzaine de galeries et arcades carougeoises accueillent des artistes suisses et internationaux. Tous ont travaillé sur la notion de tradition en céramique, qui est la thématique de cet anniversaire.

On verra alors comment «les créateurs se réapproprient aujourd’hui l’héritage de leurs prédécesseurs aussi bien au niveau esthétique que technique», comme il est annoncé dans le programme copieux, et fort bien fait, de l’événement.

Le PCC ne se cantonne pas à sa terre d’origine. Il sort de Carouge pour se visiter à l’Usine Kugler, à la galerie Latham de la Corraterie, à La julienne de Plan-les-Ouates comme à la Fondation Baur et au musée Ariana. Il compte cette année quelques événements singuliers. Notons la prestation de Manuel Canu, qui créera in situ des pièces en terre crue et sculptée aux Halles de la Fonderie, lieu central de la manifestation, ou la présentation inédite du projet Chinese Ceramic Art project – Switzerland, entre la galerie Marianne Brand, la Fonderie et l’Ariana.

Cuisson spectaculaire

Pour se remettre de ces émotions, les visiteurs du PCC se retrouveront au Café céramique (Halles de la Fonderie) afin d’échanger avec les artistes ou déguster un cappuccino dans un récipient réalisé par les membres de l’association Swissceramics. Et tous iront sans doute à l’atelier Maison Potter pour participer à la construction d’une pièce monumentale, sous la houlette de l’artiste Loul Combres. Pièce qui sera transportée sur la place de Sardaigne pour y être mise à feu, le 4 octobre, lors d’une cuisson spectaculaire et festive.

Parcours céramique carougeois Du 28 septembre au 6 octobre. Lundi-vendredi: 11 h-18 h 30. Samedi-dimanche: 11 h-17 h. Lieu central, petite restauration: Halles de la Fonderie, av. Cardinal-Mermillod 17-19. www.parcoursceramiquecarougeois.ch