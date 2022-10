La star des expositions – La céramique tout feu tout flamme De Neuchâtel à Nyon ou Genève, de nombreuses expositions mettent en avant la vivacité de la scène suisse. La preuve par six artistes, qui bousculent et s’approprient avec brio cette matière naturelle. Florence Millioud Henriques

Le champ de porte-voix en céramique de Valérie Alonso au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. FMH

Au fond de la salle du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, rangées en escouades comme les étoiles sur la bannière américaine, on dirait les tuiles en cavale d’un toit: de la céramique! Et c’est pareil pour ces coquillages sortis des plus beaux fonds marins ou ces barres de ferraille couleur rouille qui font penser aux ossatures de nos habitations: encore de la céramique.