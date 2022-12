Dispositif contre le Covid-19 – La Cellule Covid et la Ligne verte ferment à Genève La vaccination reste toutefois gratuite. Le service de la pharmacienne cantonale prend le relais de la ligne téléphonique pour la prise de rendez-vous.

Le dispositif Covid évolue dans le canton de Genève, mais la vaccination reste toujours possible gratuitement (image d’illustration). KEYSTONE

Le dispositif Covid-19 va fortement évoluer dans le canton de Genève avec la fermeture vendredi soir de la Cellule Covid et de la Ligne verte. La campagne de vaccination de rappel se poursuit. Le service de la pharmacienne cantonale (SPhC) prend le relais de la ligne téléphonique pour la prise de rendez-vous.

Le mandat de la Cellule Covid-19 se termine alors que la phase de normalisation a été entamée en avril 2022 et que la population a eu le temps d’être immunisée contre le virus, écrit le canton jeudi dans un communiqué. Comme pour d’autres infections respiratoires, il appartient désormais à la population et aux institutions de santé de décider des mesures à adopter en cas de symptômes ou de test positif au Covid-19.

Dès vendredi, la population et les professionnels de la santé trouveront les informations fiables et nécessaires actualisées sur le site internet ge.ch. Un point épidémiologique y est publié à intervalles réguliers, faisant le point sur les épidémies en cours, et incluant les principales recommandations sanitaires et d’autres thématiques de santé publique.

Inscriptions sur onedoc

Le canton de Genève poursuit par ailleurs la campagne de vaccination de rappel dans les centres de vaccination ou en pharmacie, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Elle est gratuite pour les personnes résidant en Suisse, affiliées ou non à l’assurance obligatoire des soins (AOS), ainsi que pour les frontaliers non affiliés à l’AOS.

La primovaccination reste toujours possible pour les personnes n’ayant jamais été vaccinées. Depuis mercredi, suite à la fermeture de la plateforme soignez-moi, les inscriptions en ligne se font uniquement sur la plateforme onedoc.ch.

Relais

Dès le 3 janvier 2023, le service de la pharmacienne cantonale (SPhC) prend le relais de la Ligne verte pour toute question concernant la vaccination et les inscriptions. Il répond par courriel de préférence à l’adresse vaccins.covid19@etat.ge.ch ou par téléphone au 022 546 52 80.

La vaccination sans rendez-vous reste possible dans trois centres de vaccination (Pharmashop Pharmacie Plaza; Permanence Médico-Chirurgicale Rond-Point Plainpalais et Centre Médical à Chêne-Bourg) et dans une quinzaine de pharmacies.

Tests plus payés

Le canton souligne que l’avenir de la pandémie n’est pas prévisible avec certitude. Il n’est pas exclu qu’un variant plus virulent apparaisse, mais ce n’est pas le scénario le plus probable. Le Département de la sécurité, de la population et de la santé s’attend plutôt à une circulation endémique du virus, entrecoupée de phases épidémiques comme actuellement, avec un impact modéré sur la population et le nombre d’hospitalisations.

Il rappelle encore que depuis le 1er décembre et sur décision fédérale, les tests Covid ne sont plus systématiquement gratuits. C’est sur ordonnance médicale uniquement que les coûts des analyses sont pris en charge.

ATS

