Environnement – La CEDH se penche pour la première fois sur le réchauffement climatique La Cour européenne des droits de l’homme est saisie par six jeunes Portugais qui attaquent 33 États européens pour leur inaction face à la crise du climat, une première pour la juridiction internationale.

La question du réchauffement climatique est abordée à la CEDH, une première. (Photo d’archive) KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué lundi poursuivre l’examen prioritaire de la requête de six jeunes Portugais qui attaquent 33 États européens pour leur inaction contre le réchauffement climatique, une première pour cette juridiction internationale.

«L’affaire porte sur les émissions de gaz à effet de serre émanant de 33 États» dont la France, explique la cour dans un courrier aux parties dont l’AFP a reçu copie. Les États incriminés, poursuit-elle, «participeraient au réchauffement climatique» qui se manifeste «entre autres, par des pics de chaleurs qui impacteraient les conditions de vie et la santé des requérants».

«Anxiété»

Le CEDH est saisie par six jeunes Portugais, âgés de 8 à 21 ans. Soutenus par l’ONG britannique Global Legal Action Network (GLAN), ils font valoir que les incendies de forêt à répétition que connaît leur pays depuis plusieurs années sont le résultat direct du réchauffement climatique et ont un impact sur leur santé et leur état d’«anxiété».

Les requérants accusent les États incriminés de ne pas respecter les engagements pris en 2015 à l’issue de la COP21, avec l’Accord de Paris sur le changement climatique. Cette affaire est hors norme, le bras judiciaire du Conseil de l’Europe qui siège à Strasbourg étant généralement saisie de requêtes ne visant qu’un seul État.

Lundi, la CEDH a adressé une série de questions aux parties, qui ont désormais plusieurs semaines pour y répondre.

«Étape majeure»

«Étant que donné que la grande majorité des cas déposés à la cour de Strasbourg échoue à atteindre ce stade, cette décision marque une étape majeure vers un potentiel jugement capital sur le changement climatique», se réjouit GLAN dans un communiqué.

Cet examen par la CEDH sur cette thématique intervient «de façon inédite», a souligné Nicolas Hervieu, spécialiste de droit européen.

Les questions posées aux parties et la décision de la cour d’examiner cette requête «prioritairement» ne présagent toutefois en rien du succès final de la démarche. «Sa recevabilité sera âprement discutée», anticipe Nicolas Hervieu.

AFP/NXP