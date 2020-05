Offre sans minimum d'achat, hors frais de traitement et d'envoi, non-cumulable avec toute autre promotion en cours et non valable sur les coffrets cadeaux.

Sur présentation de votre carte Club Tribune de Genève et d’une pièce d’identité à notre Cellier, rue du Pré-Bouvier 30, 1242 Satigny.

Horaires d’ouvertures du Cellier : du mardi au vendredi de 16h00 à 18h30

Ou par téléphone au 022.753.11.33 en indiquant votre nom et numéro d'abonné.

Validité: 31.08.2020

Site web: www.cavedegeneve.ch