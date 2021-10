Lettre du jour – La cause d’Extinction Rebellion Opinion Courrier des lecteurs

Durant la manifestation d’Extinction Rebellion ce lundi à Zurich. KEYSTONE/Ennio Leanza

Soral, 4 octobre

Lundi il pleuvait. Je suis paysan vigneron, donc pas de vendanges sous la pluie. Belle occasion pour moi d’aller à Zurich pour participer à ma première action avec Extinction Rebellion. Lever à 2 h 40 pour dessiner ma banderole, départ à 5 h 30 pour Zurich.

Sur place je croise des badauds avec des plantes dans les mains, signe de ralliement. Magnifique travail du staff d’organisation pour planifier l’action des 300 activistes présents pour participer au blocage du centre-ville. Une action annoncée pour répondre à l’inaction du Conseil fédéral, en contradiction avec son devoir envers la population et ses engagements vis-à-vis des changements climatiques.

Nous étions une troupe bigarrée. Anciens, étudiants et familles réunis dans la joie d’être dans l’action de nos convictions. Tout s’est bien passé, on sentait que chacun avait le sentiment d’être à sa place. La police a été bienveillante et conciliante, belle preuve du bon sens des forces de l’ordre.

Nous avons bloqué cinq heures le centre. Vous me direz que cela ne sert à rien et emmerde la population. Oui, vous avez raison.

Pourtant j’étais heureux d’être là, car je suis persuadé que nos revendications sont pertinentes et que dans quelques années nous serons des milliers à bloquer les centres-villes. Mais ne sera-t-il pas trop tard? Il n’est jamais trop tard!

Dans le train du retour j’ai échangé avec des étudiants, encore plus conservateurs et conformistes que leurs parents. Ils m’ont dit qu’Extinction Rebellion était trop radical, je leur ai répondu que c’était la posture de la plupart d’entre nous qui est ultra-radicale, en se figeant dans le déni de l’impact climatique causé par notre société et des conséquences exposées par le GIEC depuis plus de vingt ans.

Les contraintes que nous refusons aujourd’hui seront imposées aux générations futures par la nature. Et ce ne sera pas négociable. Nous n’obtiendrons pas de délais. Est-ce souhaitable?

Je leur ai dit que ce qui est souhaitable, c’est le progrès. Le progrès serait de diminuer notre impact sur la terre.

Il est temps d’abandonner la compétition pour passer à la coopération et à l’entraide. Cela peut nous entraîner à plus de joie avec moins d’objets.

J’encourage chacun à être curieux, en consacrant un peu de temps pour s’informer des changements à venir. Et qui sait, cela pourra vous inciter à un autre regard sur les citoyens qui s’engagent avec Extinction Rebellion.

Yves Batardon

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.