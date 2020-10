Virus en Espagne – La Catalogne ferme ses bars et ses restaurants Les autorités régionales espagnoles prennent des mesures «difficiles» pour ces 15 prochains jours, afin d’«éviter un confinement total». Les bars et restaurants ne pourront plus servir de clients.

Les restaurants et bars en Catalogne ne pourront plus servir les clients dans leurs établissements et pourront uniquement livrer à domicile, AFP

Les bars et restaurants vont être fermés pendant 15 jours dans la région espagnole de Catalogne (nord-est) à partir de jeudi soir afin de freiner la progression de l’épidémie de Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités régionales.

L’annonce de cette mesure drastique intervient après le bouclage partiel de Madrid et d’autres restrictions prises dans les régions d’Andalousie, de Navarre ou de Galice pour combattre la hausse des contaminations en Espagne, où la pandémie a tué plus de 33’000 personnes.

Les restaurants et bars ne pourront plus servir les clients dans leurs établissements et pourront uniquement livrer à domicile, des mesures «difficiles» décidées afin d’ «éviter un confinement total ces prochaines semaines» a annoncé Pere Aragones, président par intérim du gouvernement régional lors d’une conférence de presse.

Mesures drastiques

Ces restrictions entreront en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi et dureront au moins 15 jours, a-t-il précisé, affirmant ne pas ignorer qu’»il s’agit d’une mesure difficile pour le secteur de la restauration».

«Il nous faut limiter les dîners avec les amis, les sorties du week-end, les rendez-vous avec les amis ou la famille, qui peuvent attendre, et devront attendre», a-t-il encore dit.

La Catalogne, l’une des premières régions à avoir été touchée par la deuxième vague de l’épidémie en juillet, était parvenue à maîtriser l’avancée des contaminations en prenant des mesures fortes, avant de voir les infections repartir en flèche depuis quelques jours.

Ces mesures, parmi les plus très drastiques en Espagne, s’ajoutent au cortège d’interdictions touchant les lieux de restauration en Europe.

Les Pays-Bas ont eux aussi ordonné la fermeture des bars et restaurants. L’Italie a, quant à elle, interdit aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21h, tandis que Paris a fermé ses bars mais pas ses restaurants et Liverpool en Angleterre ses pubs.

AFP/NXP