Dress code au travail – La casquette au bureau? Pas de souci pour les jeunes générations Avec les beaux jours, les casquettes sont de sortie. Même dans les entreprises, où certains employés ne les quittent plus. Analyse d’un phénomène. Sonia Imseng

Porter sa casquette, même à l’intérieur, n’est pas une pratique nouvelle, mais son arrivée dans le monde du travail se constate de plus en plus (photo d’illustration). Getty Images/Maskot

Petite, je me souviens avoir rechigné à la mettre, mais désormais elle ne me quitte plus, même au travail. Je parle de la casquette. Cet accessoire parfait le style de certaines personnes – tout comme le bonnet en hiver – et pas question de l’enlever lorsqu’elles se retrouvent à l’intérieur, même derrière leur bureau.