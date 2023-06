Genève, Vaud et région – La carte des festivals de l'été 2023 Toutes les manifestations musicales en un coup d’œil, du rock au classique, de Paléo à Guitare en Scène, de Caribana à la Nox Orae, en passant par le Montreux Jazz Festival et Verbier. Francois Barras Matthieu Chenal Gérald Cordonier Fabrice Gottraux Paul Ronga Boris Senff

Bob Dylan au Montreux Jazz Festival, Rosalía à Paléo, Sting au Guitare en Scène de Saint-Julien-en-Genevois, sans oublier Gloria Gaynor, l'interprète historique de «I Will Survive», sur la scène du Venoge Festival à Penthaz. Voilà déjà quatre rendez-vous majeurs de l'été des festivals, qui démarre en juin avec le premier open air de la saison, le Caribana, sur les rives du lac à Crans-près-Céligny, et se termine en septembre avec La Bâtie à Genève.

Rock, pop, rap, électronique et chanson, mais aussi reggae, jazz et classique, beaucoup de classique d'ailleurs, se partagent l'affiche pléthorique qui anime en particulier les mois de juillet et août. Où l'on trouvera également des musiques traditionnelles ainsi que des fanfares.

Après une première carte des festivals réalisée l'an passé, qui donnait une liste exhaustive des manifestations à Genève et dans la région, nous avons élargi le panorama pour embrasser tout l’arc lémanique, Lausanne et l'ensemble du canton de Vaud, Genève toujours avec la France voisine. Et tant qu'à suivre le cours du Rhône, en remontant vers les montagnes, un détour s'impose vers le Valais, où s'épanouit notamment le PALP et sa programmation aventureuse.

