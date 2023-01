Transports publics en Suisse – La carte d’aveugle sera supprimée à la fin de l’année L’Alliance SwissPass a annoncé mardi que la carte pour les personnes atteintes d’un handicap visuel sera suspendue dès 2023 pour plusieurs raisons.

Il y a 50 ans, la carte d’aveugle a permis aux malvoyants de continuer d’emprunter les TP après l’abandon de la vente de billets dans les véhicules (photo d’illustration). AFP/Lionel BONAVENTURE

La carte pour aveugles et malvoyants dans les transports publics sera supprimée à la fin 2023. Cette offre n’a plus lieu d’être avec les boutiques en ligne, les applications mobiles et la billetterie automatique, indique mardi l’Alliance SwissPass.

D’autres raisons ont mené à cette décision: d’une part, la difficulté à identifier correctement le rayon de validité, variable et très restreint selon les régions, et d’autre part le fait que l’offre ne respecte pas le principe d’égalité prescrit dans la loi sur l’égalité pour les handicapés.

Actuellement, quelque 5500 cartes sont en circulation. Introduite il y a 50 ans, la carte d’aveugle visait à permettre aux personnes souffrant de handicap visuel de continuer à emprunter les transports publics après l’abandon de la vente de billets dans les véhicules.

«Carte d’accompagnement»

La carte de légitimation pour voyageurs avec handicap reste quant à elle valable de manière inchangée. Y ont droit toutes les personnes requérant un accompagnant dans les transports publics du fait d’un handicap.

Cette «carte d’accompagnement» offre la gratuité à une personne, la personne handicapée ou son accompagnant(e), sur toutes les lignes du champ d’application de l’abonnement demi-tarif en Suisse. Elle permet aussi de se déplacer gratuitement avec un chien guide d’aveugle.

ATS

