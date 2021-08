Pépite des réseaux sociaux (6/8) – La Carologie, youtubeuse de l’intime politique Cet été, nous vous proposons chaque semaine un compte genevois à découvrir. Alice Randegger

Carolina Gonzalez, alias La Carologie sur YouTube et Instagram, a grandi aux Avanchets. LUCIEN FORTUNATI

Santé mentale, analyses d’oppressions diverses et décoloration de cheveux face caméra, La Carologie est effectivement le «fourre-tout» promis par sa description. Cette chaîne YouTube compte quelques 283’000 abonnés, de quoi faire de Carolina Gonzalez, sa créatrice, une influenceuse en bonne et due forme. Ce n’est pourtant pas tout à fait le cas.

Lancée en 2015, la chaîne de cette étudiante en sociologie de 24 ans est née d’un besoin profond d’interactions. «J’ai toujours eu un monde intérieur très mouvementé et il fallait que je l’extériorise. Il y a un côté thérapeutique», analyse-t-elle. Ce qui prime dans son contenu, c’est le discours, dire ce qui est généralement tu. «Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour vendre du rêve. Ils sont aussi géniaux pour partager la vie «normale» et ses côtés sombres, tabous, dont on devrait parler au lieu d’avoir honte.»