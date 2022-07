Une herbette, une recette 1/8 – La caresse du petit dragon Tout l’été, portrait d’une herbe aromatique, avec le petit plat qui va bien avec. Pour commencer: l’estragon. Jérôme Estebe

L’herbette

L’estragon est une plante au parfum balèze et entêtant qui vient, dit-on, d’Asie centrale. S’il a un peu perdu de sa superbe dans la popote contemporaine, il demeure l’indiscutable star de deux sauces clés du grand répertoire: la béarnaise et la gribiche. Excusez du peu.

Longtemps, on lui prêta la propriété de soigner les morsures de bestioles venimeuses, sans doute à cause de sa plastique serpentine. D’où son nom latin: dracunculus, qui signifie «petit dragon». Et avouons-le, il n’y a pas plus joli nom que celui-ci. Glisser un petit dragon dans sa soupière, c’est la garantie d’un souper pas comme les autres.

A l’instar de toutes les plantes aromatiques, l’estragon se pare de mille vertus curatives, dont celle, assez singulière, de guérir le hoquet. Hic.

La recette: mousse de truite fumée à l’estragon.

Prévoyez le même poids de truite fumée que de ricotta

Touillez l’un avec l’autre jusqu’à obtention d’une texture évoquant les rillettes

Ajoutez une lichette d’huile d’olive, un filet de citron vert, une pincée de poivre et de piment en poudre

Ciselez quelques brins d’estragon

Puis mélangez le tout. Goûtez et rectifiez.

On se tartine ça à l’apéro sur du pain grillé, avec un verre d’aligoté bien frappé

