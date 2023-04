Solidarité – La Caravane sans frontières relance une distribution alimentaire Face à une aggravation de la précarité dans le canton, l’association genevoise en appelle aux dons. Une distribution de denrées aura lieu samedi. Aurélie Toninato

Ce dimanche, à l’église Sainte-Clotilde, à côté du stand de récolte de denrées organisée par la Caravane sans frontières et la paroisse, une septantaine de personnes font la queue pour recevoir un repas chaud gratuit. PIERRE ALBOUY

La file d’attente ne s’étend pas sur 2 kilomètres, comme c’était le cas lors des distributions de cabas alimentaires aux Vernets en 2020. Mais elle n’en demeure pas moins longue: ce dimanche midi, plus d’une septantaine de personnes patientent devant l’église Sainte-Clotilde, à la Jonction. La paroisse offre, chaque dimanche, jusqu’à fin mai, un repas chaud gratuit. L’opération est menée avec Silvana Mastromatteo, présidente de la Caravane sans frontières, qui avait lancé les premières distributions de denrées en avril 2020, avant que le dispositif ne soit étendu aux Vernets devant l’ampleur des besoins.

Alors que la queue pour le repas dominical s’allonge de semaine en semaine et que de nombreux appels à l’aide sont adressés à la paroisse comme à la Caravane, leurs responsables ont décidé de réorganiser une distribution alimentaire. L’appel aux dons est lancé (lire ci-dessous).

Bénéficiaires hétéroclites

Ce dimanche midi, on croise des profils hétéroclites, de diverses origines – étrangères et suisses –, de divers âges, avec quelques enfants. «Il y a des retraités, des personnes au chômage ou de l’économie domestique, avec un statut légal précaire ou non, qui n’arrivent plus à s’acheter à manger après avoir payé leurs charges fixes, notamment le chauffage, résume Silvana Mastromatteo. Les colis alimentaires ne suffisent pas pour toute la semaine.»

Ces personnes dans le besoin peuvent recevoir sur place un repas chaud, des fruits, quelques vêtements du vestiaire social installé au sous-sol, le tout financé grâce à des dons de privés et des contributions de la société civile, indique Sandra Golay, présidente de la paroisse.

«C’est dur pour tout le monde en ce moment»

Devant l’entrée de Sainte-Clotilde, un stand tenu par des bénévoles attend les dons. Ils arrivent au compte-goutte. Au sous-sol, le résultat de la récolte, qui a débuté le 20 avril, est pour l’instant assez maigre. Des appels similaires pour l’Ukraine et la Turquie avaient pourtant permis de rassembler plusieurs tonnes de denrées… La période de vacances joue probablement un rôle, avance la présidente de la Caravane. «Mais je pense surtout que c’est dur pour tout le monde en ce moment.»

Et la présidente d’ajouter dans la balance «l’impressionnante» augmentation des prix des denrées. Avec l’inflation, ceux-ci ont pris l’ascenseur. «Nous avons fait le comparatif entre les prix de certains produits en avril 2020 et aujourd’hui: certains ont plus que doublé. En 2020, on payait le paquet de riz 90 centimes, il est à 1 fr. 30 aujourd’hui; les pâtes sont passées de 85 centimes à 1 fr. 10.»

Les dons sont à apporter à la paroisse Sainte-Clotilde jusqu’au 28 avril. La distribution des cabas aura lieu le lendemain. PIERRE ALBOUY

Elle relève encore un aspect: «On dit aussi que nous aidons surtout les sans-papiers. Que nous entretenons, d’une certaine manière, la précarité. Nous n’avons évidemment pas vocation à l’entretenir, mais elle est là! Les personnes qui viennent ici ne sont pas toutes des sans-abri. Et quand bien même, tout le monde a le droit d’être aidé et de manger.»

Pour Silvana Mastromatteo, les autorités n’ont pas tiré les leçons de la pandémie. «J’ai peur que, samedi prochain, la file d’attente soit très longue. Et qu’on ne puisse pas soutenir tous ceux qui seront là.»

Près de 14’000 bénéficiaires de l’aide alimentaire chaque semaine

D’autres acteurs de l’aide sociale font également état d’une hausse de la précarité. «Les rangs de la population fragile ayant émergé avec la vague de Covid-19 ont été rejoints par de nombreuses personnes qui n’ont pas réussi à absorber les augmentations du coût de la vie liées au conflit russo-ukrainien et à ses conséquences», confiait ainsi récemment Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage. Les bénéficiaires de l’aide alimentaire sont toujours plus nombreux: quelque 14’000 adultes et enfants en situation de précarité ont sollicité ce soutien chaque semaine en 2022, contre 12’000 l’année précédente.

Partage a distribué l’équivalent de 3,5 millions de repas, alors qu’elle en distribuait 2,8 millions en 2020. Quant à la demande pour les cabas d’aide alimentaire, elle est également en hausse constante depuis quelques mois, atteignant au mois de février 2023 plus de 23’000 cabas, contre 18’300 le même mois l’année dernière.

La collecte a lieu jusqu’au 28 avril. Les dons sont à déposer de 8 h à 20 h à la paroisse Sainte-Clotilde. Sont à privilégier: huile, farine, flocons d’avoine, semoule, riz, pois chiches, lentilles, sardines, pâtes, thon en boîte, tomates en boîte, œufs, chocolat, biscuits et produits d’hygiène, notamment pour les tout-petits. La distribution aura lieu le 29 avril, de 10 h à 13 h, à la paroisse.



Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.