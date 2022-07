Tour de France – La caravane passe, Lausanne se félicite 60’000 spectateurs sont attendus samedi à Lausanne pour l’arrivée de la 8e étape du Tour de France. La foule sera aussi virtuelle avec la diffusion dans 190 pays et des visiteurs par millions sur les réseaux sociaux. Jean Ammann

Le Tour de France dans la vieille ville de Berne, c’était en 2016, dernière incursion en Suisse. Franziska Rothenbuehler

Il paraît que certains êtres humains regardent le Tour de France pour autre chose que les paysages, les abbayes romanes et les presbytères néogothiques… Certains croient même que le Tour de France est une course cycliste. Pour 150 millions de téléspectateurs en Europe (chiffres de l’organisateur), le Tour de France est surtout une escapade touristique et la ville de Lausanne, qui accueille samedi la huitième étape de la Grande Boucle, espère profiter de cette vitrine.

«Les retombées du Tour de France sont difficiles à chiffrer, reconnaît Steeve Pasche, directeur de Lausanne Tourisme, mais nous pouvons espérer des effets directs et des effets à moyens termes. Sur le moment, les hôtels et les restaurants profitent des spectateurs, de la caravane, des équipes professionnelles, des journalistes… J’ai eu quelques contacts avec des hôteliers, qui affichent un taux de réservation proche des 100%. Et à plus moins long terme, on peut espérer que les images de Lausanne et de la région, donneront un bel élan au tourisme.»

300 000 francs, le droit d’entrée

La ville de Lausanne a payé 300 000 francs pour gagner le titre envié de ville étape, puisque l’édition 2022 a suscité 300 candidatures. «Aujourd’hui, plus rien n’est gratuit dans le sport, mais je suis assez sûr que les retombées seront supérieures à cet investissement initial», dit Steeve Pasche, qui a travaillé avec Amaury Sport Organisation (ASO), l’organisateur du Tour de France, pour mettre en valeur les sites vaudois et lausannois. «Nous avons proposé des points de vue qui nous semblent intéressants, comme tout ce qui est lié à la capitale olympique, à la vallée de Joux, à Lavaux… Mais nous proposons et les équipes de télévision disposent», explique le directeur de Lausanne Tourisme.

L’étape Dole-Lausanne devrait attirer 200 000 spectateurs au bord des routes et 60 000 dans la seule agglomération lausannoise. Mais la foule sera surtout virtuelle: selon les chiffres d’ASO, le Tour de France est diffusé dans 190 pays, sur 100 chaînes pour 7400 heures de transmission en direct.

Sur internet, le site letour.fr a drainé 42,5 millions de visites cumulées en 2021 et l’application officielle a reçu 12 millions de visites. Les réseaux sociaux ont touché 9,4 millions de fans et la vidéo la plus vue, en 2021, fut celle de la 34e victoire de Mark Cavendish avec 2,6 millions de vues.

Sur Instagram, la victoire de Mathieu van der Poel à Mûr-de-Bretagne a été imprimée 2,1 millions de fois pour 152 800 likes. «Le Tour de France est le troisième événement sportif en termes d’audiences, après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques», résume Steeve Pasche.

