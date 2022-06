Plein air suffocant – La canicule ne prend pas congé le dimanche Le salut est venu une fois encore des activités aquatiques. Il y avait plus de baigneurs que de marcheurs ce week-end à Genève. Thierry Mertenat

Genève, le 19 juin 2022. Peu avant midi, ce dimanche au bord du Rhône. Il fait déjà trop chaud et l’eau semble se retirer sous le ponton. MAGALI GIRARDIN

Et dimanche, c’était comment, cette canicule printanière (l’été ne commence que mardi)? Pire. Le bitume a tout gardé de la nuit. Il renvoie dans les pieds et les jambes la chaleur accumulée. Dès 9 h, l’effort d’une simple promenade urbaine se paie cash. Les zones de repli sont inexistantes.

Sauf à retourner où l'on était la veille: dans l'eau. Cet appel aquatique recouvre avant midi les galets qui mènent au lac, les pontons sur pilotis qui rapprochent du fleuve. La plage publique des Eaux-Vives fait à nouveau le plein. Elle bat tous les records d'affluence comme les piscines et leurs bassins fermés.

Les nouveaux bords de lac aménagés de la Rive droite. Des jolies plages de poche à l’ombre rare. Les clients du matin cherchent les douches en observant les canards en surface. MAGALI GIRARDIN

Sur la Rive droite, c’est ouvert vers le large et les récents aménagements profitent aux plus curieux arrivés à vélo dans la matinée. Mais la distance se mérite. On cherche en route les îlots de fraîcheur. Ils sont rares. Ah oui, les «micro-oasis», des bancs publics joliment conçus pour servir de «pause rafraîchissante» en forme de «courtoisie pour les aînés».

Du nouveau mobilier d’été en différents endroits de la ville. Les clients du matin cherchent, sans trouver, l’effet brumisateur annoncé. Les buses sont à sec. MAGALI GIRARDIN

On presse à plusieurs sur les boutons-poussoirs qui actionnent les buses miniatures. Rien. À la rue du Léman comme sur la place de Saint-Gervais. Les brumisateurs ne fonctionnent pas. La minuterie doit être programmée sur l’après-midi. Il est 11 h et la température s’élève déjà à 30 degrés.

La rampe d’accès au Rhône, en amont du pont de Sous-Terre, se transforme à nouveau en salon nautique du matériel gonflable. Les activités fluviales battent leur plein; le bateau de sauvetage flambant neuf des pompiers professionnels ne quitte pas le plan d’eau de cette piscine géante jusqu’à la nuit.

Il est là, à contre-courant, en prévention. Sur terre, on franchit les 37 degrés à 16 h. Il n’y a plus un seul chien dans la rue. Si, un bouledogue téméraire, couché comme une flaque sur l’herbe jaune du parc de Saint-Jean. Gueule ouverte, le regard vide, assommé de chaleur. Pauvre bête.

