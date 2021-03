Le processus est le suivant. Une phrase sexiste ou jugée raciste sur Twitter. Un surfeur «woke», soit «éveillé» et doté d’une conscience affirmée de justice sociale, d’un sens aiguisé de la non-discrimination des sexes et des races, hurle son émotion et dégoût sur le réseau. Ses followers «woke» vont le suivre par milliers puis se multiplier par millions. L’infâme est massivement discrédité, conspué, insulté et finalement annulé (canceled), sans autre forme de procès. Anéanti sur les réseaux sociaux, il peut aussi perdre son emploi, son public ou ses clients. «Justice» est rendue. Il n’y a ni excuses, ni prescription, ni recherche de vérité.

Ainsi va la cancel culture. Née en 2014 aux États-Unis, inspirée du «politiquement correct», la cancel culture est montée en puissance de façon spectaculaire avec la vague #MeToo puis #BlackLivesMatter pour embrasser bien plus large. On ne compte plus les personnalités ainsi effacées, pour un temps au moins: de Taylor Swift à J.K. Rowling, l’auteure d’Harry Potter, en passant par Pepe le Putois, tout récemment «effacé». Ce personnage d’un dessin animé populaire des années 50 contribuerait à «normaliser la culture du viol» parce qu’il n’a de cesse de se coller à Penelope, la chatte du quartier, terrorisée par son harcèlement. Le déboulonnage des statues d’«esclavagistes», les affaires Matzneff ou Duhamel s’inscrivent également dans ce mouvement qui a franchi l’Atlantique.

La cancel culture a créé sa contre-culture. Cent cinquante intellectuels ont signé l’été dernier une lettre ouverte pour dénoncer une nouvelle censure, la mise en danger de la liberté d’expression, l’exclusion de la pensée divergente. La guerre est clairement culturelle et se radicalise.

Et voilà, qu’initiée sur les réseaux, la cancel culture pénètre les médias, non sans dommages collatéraux et risques majeurs. Comme souvent, le «New York Times» joue les pionniers. En juin dernier, attaqué par une audience en colère pour un dessin jugé antisémite, il a carrément renoncé à tout dessin de presse. Le Genevois Chappatte en a fait les frais, viré du titre pour un dessin qui n’était pas de son crayon. Mais le média aux 1700 journalistes n’en est pas resté là. Quelques semaines plus tard, sous pression de ses lecteurs et de la partie la plus «woke» de sa rédaction, il contraignait au départ le responsable des pages opinions. La faute de ce dernier? Avoir publié une tribune d’un sénateur républicain demandant à envoyer la troupe contre les manifestants. Puis ce fut le tour d’une journaliste coupable d’avoir questionné le mouvement #MeToo. Démission forcée aussi au «Guardian» de Londres d’une journaliste mise au ban par la rédaction ulcérée par un article jugé transphobe. Le spectacle a fait ricaner au «Monde», jusqu’à la récente démission de son dessinateur Xavier Gorce, désavoué par la direction pour un dessin sur l’inceste qui aurait trop choqué.

La presse devrait-elle donc lisser les opinions, se conformer aux impératifs du «woke» pour ne pas choquer tous ceux qui pensent bien et juste? Évidemment non. Le média par définition doit être le lieu d’expression de toutes les opinions, y compris celles qui dérangent jusqu’à l’insupportable. La confrontation des idées est consubstantielle de l’existence même d’un média qui a le devoir de résister à toute pression, y compris à celle de la cancel culture. Les réseaux sociaux peuvent bâillonner quiconque sans rendre de compte, selon le bon vouloir d’une masse dominante de ses utilisateurs. La presse, elle, a l’obligation de débattre, de permettre le choc des idées et d’aller à contre-courant s’il le faut. Sinon, c’est la démocratie qu’on annule.