Rencontre avec Rupert Everett – «La cancel culture est le retour aux âges sombres» Acteur racé qui assuma tôt son homosexualité et conquit Hollywood, Rupert Everett se frotte au genre horrifique à Locarno. Mais tremble surtout pour la défense des libertés, y compris de la cause gay. Francois Barras

Le sexy sexagénaire Rupert Everett adore venir en Suisse, notamment au Festival de Locarno. AFP

On attendait le profil aquilin de Rupert Everett, c’est la truffe épaisse de son chien qui passe la porte. L’acteur britannique ne promène pas que son flegme sur la terrasse de Locarno, il balade également son Médor aussi noir de poil que lui est intégralement vêtu de blanc. Ou plutôt il le fait balader par un serveur de l’hôtel, à une distance que l’on croirait calculée afin que le chien trotte exactement aux côtés de son maître. Une certaine idée de la classe teintée d’excentricité toute British: ce n’est pas un hasard si l’acteur de 62 ans a si souvent tenu les rôles de dandy cool, de monarques historiques ou, plus souvent qu’il ne l’aurait souhaité depuis qu’il fit son coming out en 1990, de beau gosse gay.