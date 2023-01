Présinge – La campagne est gourmande à l’Auberge des Vieux-Chênes Josiane Dubrit vous reçoit sans chichi et son fils Éric vous concocte des plats aussi originaux que savoureux. Alain Giroud

Eric et Josiane DUBRIT. Lucien FORTUNATI

Disons-le sans détour, nous adorons cette auberge de campagne à l’ambiance bon enfant et à la remarquable cuisine. Aux commandes, Josiane Dubrit, dont on susurre qu’elle a mauvais caractère. Les clients sont même avertis par un panneau à l’entrée. Mais c’est une fausse information (une «fake news», pour parler moderne). Cette patronne tonique laisse même entrevoir un certain sens de l’humour.