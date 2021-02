Élections en Catalogne – La campagne en semi-liberté des indépendantistes Trois ans et demi après le référendum interdit, les leaders emprisonnés ou en exil tentent de raviver la flamme des militants. Ils ont obtenu des permis de sortie pour faire campagne. Cécile Thibaud, Madrid

Les leaders indépendantistes Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Sanchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull et Dolors Bassa, ont pu quitter leur prison temporairement pour participer à la campagne. Barcelone, 1 er février 2021. AFP

Huit heures devant la prison de Lledoners, près de Barcelone. Chaque matin ponctuellement, une silhouette massive sort du bâtiment et s’engouffre dans le véhicule qui attend. C’est Oriol Junqueras, le chef de file de la gauche indépendantiste (ERC) qui purge une peine de 13 ans. Depuis peu, il bénéficie d’autorisations de sortie et peut passer la journée à l’extérieur, entre interviews, réunions et meetings, avant de retourner chaque soir dormir en cellule.

C’est la routine de cette campagne électorale insolite, entravée par la pandémie et toujours marquée par les fractures de l’automne 2017, quand les indépendantistes avaient tenté un référendum interdit et une brève tentative de sécession avant la reprise en main de Madrid.