La campagne pour les élections primaires en Argentine, présélection en vue de la présidentielle d’octobre, a subi un brutal coup d’arrêt mercredi, à quatre jours du vote, avec la mort d’une fillette de 11 ans lors d’un vol à la tire, confortant l’insécurité comme thème électoral saillant.

L’un après l’autre, les principaux précandidats des divers camps, gouvernemental (centre gauche) comme opposition de droite, ont annoncé dans la foulée suspendre leur meeting de clôture de campagne, prévus entre mercredi et jeudi.

La petite Morena Domínguez a été agressée mercredi matin sur son chemin vers le collège par des motochorros (voleurs à moto), modus operandi fréquent de délinquance, qui l’ont frappée et lui ont arraché son sac à dos, à Lanus, dans la banlieue sud-ouest de Buenos Aires.

Deux arrestations

La fillette a heurté le bitume, fait un malaise, selon plusieurs témoins, avant de mourir à l’hôpital, où elle a été transférée inconsciente, souffrant d’un grave traumatisme crânien, selon le directeur de l’hôpital cité sur Cronica-TV. Le ministre de la Sécurité de la province, Sergio Berni, a assuré à la presse dans l’après-midi que les deux jeunes auteurs présumés de l’agression avaient été arrêtés et la moto saisie.

Quelques centaines d’habitants de Lanus se sont rassemblés en colère aux abords du commissariat de la zone, engendrant quelques bousculades avec des policiers. Une marche de protestation a été convoquée pour plus tard.

Dimanche, les Argentins votent lors d’élections primaires visant à désigner les partis et chefs de file respectifs, qui seront en lice pour la présidentielle du 22 octobre. Le président sortant Alberto Fernández (péroniste, centre gauche) n’est pas candidat à sa succession.

Duel dans l’opposition

Dans le camp de la coalition au pouvoir, le ministre de l’Économie Sergio Massa est presque assuré d’être le candidat présidentiel, mais dans l’opposition de droite se jouera un duel indécis entre le maire de Buenos Aires, Horacio Larreta, et la plus droitière Patricia Bullrich, ex-ministre de la Sécurité sous la présidence de Mauricio Macri (2015-2019).

Sergio Massa, Patricia Bullrich et Horacio Larreta ont tous trois annoncé, mercredi, la suspension de leur meeting de clôture de campagne. L’insécurité a été un thème dominant de campagne et une forte préoccupation des Argentins selon les sondages, même si paradoxalement le pays a l’un des taux d’homicides les plus bas d’Amérique latine: 4,2 pour 100’000 habitants en 2022 selon des chiffres officiels.

Ce chiffre recouvre toutefois de fortes disparités locales, la grande banlieue de Buenos Aires en particulier étant plus affectée par diverses formes de criminalité.

