Genève, 8 mars

Afin de clarifier le mode de fonctionnement de la campagne de vaccination en général, et celui de notre centre de vaccination m3 Sanitrade en particulier, nous tenons à revenir sur la lettre du jour intitulée «Cafouillage dans la vaccination». Elle faisait notamment état de nombreuses personnes âgées qui se sont vu refuser l’accès à notre centre alors que, selon l’auteure du courrier, elles avaient suivi à la lettre les différentes étapes menant à un rendez-vous vaccinal.

Cette affirmation a évidemment été prise très au sérieux par nos services et une enquête interne a été en conséquence diligentée. Il en ressort que ces personnes ne correspondaient pas aux critères d’admission tels que définis par la Direction générale de la santé et ce, même si elles étaient en possession d’une attestation en bonne et due forme.

Afin que cette situation ne se reproduise plus, cette problématique a été communiquée aux autorités compétentes afin que les critères d’admission soient plus clairs pour toutes les parties prenantes à la vaccination. De nombreux certificats médicaux n’étaient en outre pas valables, étant donné qu’ils émanaient de médecins situés hors de la zone frontière limitrophe déterminée par le gouvernement genevois (Italie, Allemagne, Suède, Thaïlande, Iran…).

S’agissant des interrogations de cette lectrice quant à la bonne gestion des doses de vaccin, nous tenons à la rassurer: celles-ci sont utilisées par nos équipes médicales avec toute la parcimonie et le professionnalisme qui s’imposent.

Il n’y a dès lors aucun gâchis ni passe-droits accordés à qui que ce soit. À titre d’exemple, les doses ne sont préparées qu’à l’arrivée des patients afin de limiter au maximum le risque de gaspillage. Au même titre que tous les autres centres de vaccination, qu’ils soient publics ou privés, nous respectons scrupuleusement les règles édictées par le Canton en la matière.

Par le biais de cette réponse, nous espérons que cette dame aura compris que le seul et unique objectif de notre participation à cette campagne de vaccination est de venir, ensemble, à bout de cette pandémie qui a suffisamment duré.

Fabrice Eggly, directeur communication m3 Groupe