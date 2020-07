Reconfinement partiel – La Californie bat en retraite face au Covid-19 L’État de l’ouest des États-Unis a ordonné lundi une nouvelle fermeture partielle de son économie. La rentrée scolaire sera virtuelle à Los Angeles. Jean-Cosme Delaloye

La Californie a annoncé lundi l’interdiction pour les restaurants de l’État de servir leurs clients en salle. Les écoles de plusieurs villes de l’État resteront fermées le mois prochain. keystone-sda.ch

Le 18 août, date de la rentrée des classes en Californie, les écoles de Los Angeles et de San Diego resteront fermées. Cette décision, annoncée lundi, a été prise en raison du pic d’infections au Covid-19 dans l’État de l’ouest des Etats-Unis. Celui-ci enregistre plus de 8200 nouveaux cas par jour et son bilan dépasse les 7000 morts selon un décompte effectué par le «Los Angeles Times». «Nous voyons une augmentation des contaminations au virus, c’est pourquoi notre responsabilité est d’admettre sobrement que le Covid-19 ne va pas disparaître de sitôt tant qu’il n’y aura pas de vaccin ni de traitement efficace», a reconnu lundi Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, au moment d’annoncer la fermeture des bars, des musées et des cinémas ainsi que l’interdiction pour les restaurants de servir en salle.