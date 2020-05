Pourquoi distribuez-vous des drapeaux?

La leçon principale de la crise, c’est que la solidarité fonctionne. On a – je l’espère – vaincu le coronavirus, en prêtant attention les uns aux autres. On a bénéficié de l’engagement de groupes professionnels qui se sont montrés exceptionnels. Je pense aux infirmières, aux gens de la logistique, aux postiers, au personnel du commerce de détail. On s’est montré aussi extraordinairement solidaires entre nous. Je suis très fier de la manière dont les Suissesses et les Suisses se sont comportés. La solidarité est non seulement la leçon de cette crise, mais aussi la solution pour le futur. Nous souhaitons mettre cette idée au centre du débat politique.