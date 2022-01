Covid-19 et absences maladie – La cadence réduite du Léman Express se prolonge Seuls deux trains régionaux et par sens circuleront entre Coppet et Annemasse jusqu’au 25 janvier. Marc Moulin

Les congés maladies au sein des CFF provoquent des changements de cadence entre Coppet et Annemasse. LAURENT GUIRAUD

Le tronçon principal du Léman Express continuera de voir passer moitié moins de trains régionaux que d’ordinaire durant encore quinze jours. Les CFF annoncent ce lundi que la cadence restera réduite à la demi-heure – au lieu du quart d’heure – entre Coppet et Annemasse jusqu’au 25 janvier et n’excluent pas d’autres mesures.

Pénurie de personnel CFF Trente nouveaux mécaniciens débarquent dans les trains lémaniques Abo Réseau ferroviaire Léman Express recherche mécaniciens, désespérément Alors que l’épidémie de Covid fait rage, l’ancienne régie fédérale déplore une hausse des congés maladie. Les CFF font par ailleurs face de longue date à une pénurie de mécaniciens, due à un manque d’anticipation dans leur politique de recrutement. Cette carence pèse sur le Léman Express depuis ses débuts, il y a deux ans. L’arrivée de personnes fraîchement formées cet automne devait apaiser la situation, mais une réelle accalmie n’était attendue qu’au printemps prochain avec l’enrôlement de nouvelles recrues. Genève nécessite en outre des compétences particulières en raison de son réseau régional transfrontalier qui implique de connaître les normes de sécurité françaises.

Éviter les couacs de dernière minute

«Cet allégement de l’horaire devrait permettre d’éviter des suppressions de trains de dernière minute dues à des absences maladie, justifie le transporteur helvétique dans son communiqué. Les CFF analysent la situation très attentivement et d’autres mesures ne sont pas exclues.»

Mercredi dernier, cinq trains matinaux avaient dû être annulés à la dernière minute à cause de l’absentéisme. Le lendemain, les CFF avaient annoncé de premières restrictions valables pour le week-end et ce lundi. Le mois dernier, la pénurie d’effectifs côté français avait aussi conduit à restreindre la circulation des convois en Haute-Savoie sur les horaires les plus matinaux et les plus tardifs de la journée.

Changement pour Annecy

En pratique, sur le tronçon Coppet-Annemasse, les lignes L2 et L4 sont supprimées, la L1 et la L3 étant maintenues. La disparition de la ligne L2 implique un transbordement obligatoire pour les personnes voyageant entre Annecy et Genève. Par exemple, pour aller de Cornavin en direction de la Rive gauche et de la Haute-Savoie, les trains partant de la gare centrale genevoise 17 minutes ou 47 minutes après l’heure pile sont annulés alors que ceux prévus 2 ou 32 minutes après l’heure sont en revanche assurés.

Les trains grandes lignes RegioExpress sont eux aussi maintenus. Ces rames à deux étages ne desservent toutefois que les gares principales (Coppet, Cornavin, Lancy-Pont-Rouge, Eaux-Vives et Annemasse), sans desservir des haltes telles que Lancy-Bachet, Genève-Champel ou Chêne-Bourg.

«De même, le trafic transfrontalier avec les pays voisins nécessite parfois des modifications d’horaires en raison du manque de personnel à l’étranger, avertissent encore les CFF. L’horaire en ligne est actualisé en permanence. Les voyageurs sont priés de consulter l’horaire en ligne peu avant leur voyage.»

