Ma cabane au fond du jardin (1/5) – La cabane sur pilotis de la Voie verte Charles-Henri Thiébaud s’est fait aider d’un charpentier pour construire son rêve d’enfant dans un cerisier blanc. Sophie Simon

Un escalier magistral mène à la cabane en partie construite par Charles-Henri Thiébaud, qui pose ici à côté de «Charlotte», l’épouvantail. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est la star des promeneurs du dimanche sur la Voie verte. Cette cabane sur pilotis est celle qui a fait naître dans l’esprit de la rédaction l’idée d’une série d’été. Nous lui consacrons donc en toute logique notre premier épisode. Impossible de la manquer, non loin de la gare de Chêne-Bourg, elle surplombe un grand jardin qui entoure une maison rouge pétant. Elle est née d’une «envie de cabane, juste pour moi, raconte Charles-Henri Thiébaud, un grand enfant de 75 ans. J’ai toujours construit des cabanes dans la forêt quand j’étais gamin, on s’y retrouvait avec mes amis. Et elles étaient toujours détruites par les petits du village d’à côté, c’était la guerre entre nous.» Heureusement, celle qu’il a maintenant érigée en souvenir tient bon depuis 2008.